"La police allait m’embarquer" : quand Stromae nous révélait les coulisses du clip "Formidable"

L’album Racine Carrée de Stromae fête ses 10 ans cette année. Pour l’occasion, une édition spéciale est sortie en août dernier, avec un album photo, un journal de bord et des archives inédites. Il y a 10 ans, Stromae était venu dans le 8/9 pour présenter l’album qui venait de sortir. Il évoquait ses différents titres, et notamment les circonstances particulières de tournage pour le clip de sa chanson Formidable.

Racine Carrée, c’est une multitude de titres que tout le monde connaît : Papaoutai, Carmen, Tous les mêmes ou encore Formidable, dont le tournage avait failli être compromis par une rencontre imprévue.

Faussement bourré au bord d’une ligne de tram aux yeux de tous sur l’Avenue Louise, l’interprétation de Stromae est tellement réaliste que des policiers finissent par l’interpeller. Si le moment a été immortalisé par le clip, il y en a un autre qui s’est déroulé hors caméra, et que Stromae nous avait raconté à l’époque.

"Il y a une deuxième fois où ils reviennent pour m’embarquer, et là je leur dis gentiment que je joue un personnage et que c’est une caméra cachée", relate-t-il. "On ne le voit pas, mais en fait ils allaient faire leur boulot."

Dans cet extrait d'il y a 10 ans, Stromae abordait aussi les autres principales chansons de l'album, son père, ses débuts dans la musique, le succès et sa marque de vêtements. Pour en savoir plus, vous pouvez vous replonger dans cette archive de 2013.