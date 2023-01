La police a repris la mission de sécurisation des sites nucléaires assurée par l'armée

La police fédérale a repris la mission de sécurisation des sites nucléaires que l'armée assurait depuis 2016, a indiqué mercredi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, à la Chambre.

La Défense a mis fin le 31 décembre dernier à cette mission, baptisée Spring Guardian (OSG), dans la plus grande discrétion. Lancée le 5 mars 2016, avec des effectifs initiaux de 140 militaires disponibles pour fournir une "capacité de réaction immédiate" à la police fédérale pour la sécurisation des sites nucléaires, cette mission avait été graduellement réduite, avec une reprise par la Direction de la Sécurisation (DAB) de la police fédérale. Fin 2022, elle ne mobilisait plus en Flandre qu'une trentaine de militaires au maximum, sur le site de la centrale de Doel, près d'Anvers, ainsi qu'à Mol et Geel. L'armée a aussi mené, de janvier 2015 au 31 août 2021 - une période plus longue que la Seconde Guerre mondiale - l'opération Vigilant Guardian (OVG) en soutien à la police fédérale qui a mobilisé des milliers d'hommes et de femmes pour sécuriser les rues des grandes villes, les gares, les aéroports, les ambassades de pays "sensibles".

Mme Verlinden (CD&V) a par ailleurs indiqué mercredi, devant les commissions réunies de l'intérieur et de la défense, que la distribution alimentaire sera ajoutée à la liste des infrastructures critiques. Ce sont des infrastructures essentielles au fonctionnement de notre société. Par conséquent, des mesures de sécurité et de protection spécifiques s'appliquent, a-t-elle expliqué aux députés.