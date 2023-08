La police a infligé plus d’un millier d’amendes immédiates pour détention de drogues au cours du mois de juillet

Plus d’un millier d’amendes immédiates ont été perçues pour détention de drogues au cours du mois de juillet, principalement lors des festivals, a indiqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld). En en an et demi, près d’un million d’euros ont ainsi été saisis.

"Les drogues sont non seulement illégales, elles sont aussi très nocives et potentiellement mortelles. Par ailleurs, les usagers aident à financer la criminalité organisée, responsable d’une vague de violence dans notre pays", a déclaré Vincent Van Quickenborne samedi soir lors d’une opération policière en marge d’un événement à Blankenberge.