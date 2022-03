La poisse s’acharne sur le Standard : fin de saison pour Nicolas Raskin et Kostas Laifis

Les soucis s’accumulent du côté de Sclessin. Si le Standard a été racheté par un fonds d'investissement américain, 777 Partners, l’avenir du club suscite toujours de nombreuses interrogations et sur le plan sportif, la saison se termine en eau de boudin. Le Standard, qui n’a plus rien à espérer de cette fin de championnat, n’a toutefois pas encore assuré mathématiquement son maintien avant d'aller affronter Courtrai ce dimanche. Pour ce déplacement au stade des Eperons d'or, Luka Elsner devra se passer de deux pions majeurs, à savoir Kostas Laifis et Nicolas Raskin.

Selon le coach liégeois, on peut carrément parler de fin de saison pour les deux tauliers du Standard : " la blessure de Kostas, qui souffre d’une déchirure au quadriceps, s’est remise à saigner. J’ai beau être optimiste mais je suis aussi réaliste et j’ai du mal à entrevoir un retour de notre défenseur chypriote d’ici la fin de la saison. Quant à Nicolas Raskin, il a passé une IRM suite à une blessure aux adducteurs qu’il traîne depuis quelques semaines. Il a tenu le coup jusqu’à présent mais on voit désormais que l’inflammation a évolué et se transforme en petite pubalgie. Il faut donc faire très attention pour la suite. Les douleurs ne sont plus supportables et cela peut vite dégénérer. Il apparaît dès lors improbable d’envisager son retour avant le 10 avril. Cela signifie donc la fin de saison pour ces deux joueurs qui occupent pourtant un rôle important dans l’équipe ".

Un nouveau (double) coup dur donc pour Luka Elsner qui sera également privé de Moussa Sissako, suspendu, dimanche à Courtrai. A noter que Denis Dragus, qui se plaint de douleurs dorsales, et Abdoul Tapsoba, qui a reçu un coup direct à l’entraînement, devraient pouvoir tenir leur place tout comme Joachim Van Damme qui n’a (presque) pas joué depuis son arrivée à Sclessin.

Après avoir touché le fond dimanche dernier lors du derby face à Seraing (0-1), le Standard doit réagir ce week-end à Courtrai. Luka Elsner, qui n'a pas réussi à faire progresser l'équipe depuis son arrivée en bord de Meuse, attend en tout cas une réaction d’orgueil de la part de ses joueurs : " Comme toujours, après une prestation détestable, l’équipe montre de belles choses à l’entraînement. Les joueurs savent que leur prestation n’a pas été à la hauteur dans le derby. J’ai vu une certaine réaction cette semaine avec des performances correctes à l’entraînement. J’espère que cela va se traduire sur le terrain dimanche pour essayer de sauver ce qui peut l’être. Nous allons tout faire pour gagner dimanche afin de mettre un terme aux doutes qui sont revenus après la défaite concédée face à Seraing ".