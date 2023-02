La poisse poursuit David Goffin, blessé au genou, il va louper Indian Wells et Miami

Décidément, les semaines se suivent et se ressemblent pour David Goffin en ce début d’année. Malade, il avait dû renoncer à l’Australian Open en janvier. Désormais, c’est son genou qui le fait souffrir et qui va l’éloigner des courts pendant plusieurs semaines.

Le Liégeois souffre d’une fissure au tendon du genou gauche qui nécessite une période d’arrêt de 6 à 8 semaines. Le numéro 1 belge a donc annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il devait renoncer aux tournois d’Indian Wells et Miami et qu’il espérait revenir en forme pour la saison sur terre battue.

La suite de son année 2023 reste donc à dessiner même si son programme reste l’enchaînement Marrakech, Monte Carlo, Barcelone. Le tournoi marocain risque cependant d’arriver un peu tôt puisqu’il débute le 1er avril.

Son forfait pour Indian Wells et Miami est une vraie tuile. Goffin avait en effet brillé dans les deux tournois en 2016, atteignant les demi-finales, battu par Raonic et Djokovic. Il ne devrait cependant pas perdre trop de points et donc de places au classement ATP puisqu’il avait été éliminé au premier tour à Indian Wells et au deuxième tour à Miami la saison dernière. Il est, par contre, le tenant du tite à Marrakech et un forfait serait plus problématique.