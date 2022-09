La poisse continue pour Harry Maguire : il a perdu tous ses matches comme titulaire cette saison

Harry Maguire est en difficulté cette saison. Encore battu par l’Italie hier, le défenseur anglais présente des chiffres inquiétants le concernant.

C’est une statistique qui fait mal, très mal. Concerné par neuf rencontres depuis le début de saison, Harry Maguire n’a remporté aucune rencontre comme titulaire alors que Manchester United a gagné cinq matches cette saison.

Après un début de saison catastrophique marqué par les défaites contre Brighton (1-2) et à Brentford (4-0), Erik ten Hag a décidé de déclasser le défenseur anglais, préférant depuis Lisandro Martinez et Raphaël Varane dans l’axe. Résultats : que des victoires dont des succès prestigieux contre Liverpool (2-1) et Arsenal (3-1).

En Europa League, le défenseur a retrouvé le onze de base face à la Real Sociedad mais le scénario n’a pas changé avec une défaite 0-1 alors que les Red Devils ont renversé Sheriff la semaine suivante sans lui comme titulaire (0-2). Ajoutez à cela le rencontre de l’Angleterre en Ligue des nations en Italie (défaite 1-0) avec Maguire titulaire et vous comprendrez bien que l’ancien joueur de Leicester porte la poisse.

Au tableau d’affichage, la différence est également flagrante. Lorsque Maguire est titulaire, son équipe a encaissé huit buts en quatre matches. Lorsqu’il commence la rencontre sur le banc, ce total baisse à deux buts encaissés en cinq rencontres. À ce niveau-là, difficile d’imaginer un changement à court terme dans les compositions d’équipe de ten Hag.