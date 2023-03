La poésie habitera Tournai et ses villages en mars

La Journée mondiale de la Poésie se déroule le 21 mars. À Namur, première ville détentrice du label " Ville en Poésie "on l’honore tout le mois. Après la capitale wallonne, Tournai, est la seconde ville belge à porter ce titre et elle compte bien l’honorer. Dans la cité aux cinq clochers et ses villages, la poésie se répand autour du thème : "Habiter". Une occasion de questionner nos racines, nos appartenances et nos identités. Pour cela, de nombreuses activités, la plupart gratuites, sont au programme : Ateliers d’écriture, lectures, spectacles, expositions… Jusqu’au 8 avril, petits et grands seront bercés par la poésie environnante.

Quelque temps forts de la programmation :

Le 24 mars à 20h, le spectacle "Lautre est mort. Un regard sur la poésie de Christian Dotremont" rend hommage au célèbre peintre et poète belge. Avec humour, Deux hommes sur scène s’assènent de questions existentielles, flirtent avec l’absurde. Une pièce de la Roulotte théâtrale avec Stefan Thibeau et Olivier Terwagne.

Le 1er avril, à 19h, le spectacle "Ma vie d’arbre et d’autres minuscules" nous projette dans ce moment suspendu qu’était le confinement. Textes et voix : Nathalie Wargnies. Violon : Camille Soenen.

Jusqu’au 28 mars, l’exposition Habiter ailleurs ici, réalisée par les apprenants en formation de Lire et Ecrire est à visiter à la Maison de la culture de Tournai.

Et si l’arrivée du printemps vous inspire, durant tout le festival, de courts textes seront diffusés sur les panneaux électroniques installés sur les grands axes routiers de la ville. Réveillez votre âme de poète et participez en envoyant un mail à poesie@tournai.be

