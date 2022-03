La poésie de Taras Chevtchenko, figure ukrainienne légendaire et adulée par ses compatriotes

Après neuf années de liberté, il est arrêté et emprisonné à St Pétersbourg pour ses activités politiques en faveur de l’abolition de l’esclavage et de l’égalité sociale, pour ses écrits subversifs aussi. On l’envoie servir l’armée russe dans les steppes kazakhes. Dix ans plus tard, il est gracié et de retour à St Pétersbourg.

Parce qu’il a prophétisé la liberté de l’Ukraine face à l’empire russe au XIXe, parce que l’Ukraine transpire dans toute son œuvre, son territoire, ses reliefs, son climat, son peuple, son histoire, ses traditions, parce qu’il a écrit pour et avec le peuple ukrainien, sur son passé, son présent et son avenir à construire, Taras Chevtchenko est devenu un symbole. Son œuvre est un socle pour les Ukrainiens. Rien d’étonnant donc à ce que le slogan "Luttez, vous vaincrez" directement venu d’un de ses poèmes soit repris chaque soulèvement populaire et encore de nos jours face à l’invasion russe.