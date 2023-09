La pochette culte de l’album Unknown Pleasures de Joy Division s’anime en NFT. De l’art et des dollars.

CP1919 : version pour le peuple et version chic

Saville, Morris et la Pace gallery ont imaginé deux versions et deux packages de l’œuvre. Dans la version Sweeping Sun White 2023, sous format NFT, le film est dans une palette de couleurs blanches avec "des échantillons sonores et vocaux de Joy Division récemment découverts" et un t-shirt personnalisé. Edition illimitée avec une mise en vente, elle très courte (c’est mieux pour créer le buzz) : du 09 octobre (16h, heure belge) au 13 octobre 16h. Il vous en coûtera 100 $.

À ma droite, la version Sweeping Sun Black 2023, unique et mise en vente aux enchères. Ici, une palette de couleurs noires et la fameuse bande sonore créée par Steven Morris. Pas de t-shirt (!) mais une œuvre unique réservée à une seule personne ; le tout sur un support un peu old school : un disque dur. De quoi entretenir la légende Joy Division.

Cynisme du marché de l’art

Cette opération "artistique" (bien peu punk) qui peut (et va probablement) rapporter des centaines de milliers de dollars est doublée d’un noble volet "charity" : "Un pourcentage des recettes de la vente d’œuvres d’art CP1919 sera versé à CALM une organisation à but non lucratif qui lutte contre le suicide au Royaume-Uni – à la mémoire de Ian Curtis de Joy Division" communique Pace sans plus de détails.

Il nous reste la rage acérée, l'angoisse brute, l’urgence et les brûlures de l’âme dans le son de Joy Division et le chant de Ian Curtis, comme on l’entend dans l’archive ci-dessous (Atrocity Exhibition est paru sur Closer contrairement au visuel de la video).