La plus vieille cité lacustre d’Europe refait surface en Albanie

A cheval entre l’Albanie et la Macédoine du Nord, le lac d’Orhid est âgé de plus d’un million d’années, ce qui en fait le plus vieux lac d’Europe, et l’un des plus anciens au monde. Pas étonnant donc que ce soit là qu’on ait découvert les premières traces d’installations humaines du continent. Parmi celles-ci, la cité lacustre qui se trouve à quelques mètres de profondeur au large de la péninsule de Lin. Le site serait vieux d’entre 6000 et 5800 ans avant J.-C, en pleine période du Néolithique.

Depuis quatre ans, une équipe d’archéologues suisses et albanais étudient ce qu’il reste de la petite cité, et c’est en datant au carbone les fragments remontés de la vase que l’ancienneté du site a pu être déterminée. Il existe bien d’autres villes bâties au milieu de l’eau en Europe, notamment dans les Alpes, autour de la Méditérannée, et dans les pays de l’est. Mais le site d’Orhid les dépasse toutes en âge.