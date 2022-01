La plus longue ligne de tram au monde se trouve en Belgique !

Une belle invention qui a vu le jour en 1885 et qui rejoint Knokke-Heist à La Panne sur 67 km et en 2 heures et 21 minutes. Une ligne droite avec un total de 68 arrêts et sur laquelle le tram peut pousser des pointes jusqu’à 78 km/h ce qui le rend aussi l’un des plus rapide du monde (que de records en une fois !) si l’on en croit le site officiel de De Lijn.