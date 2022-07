La plus jeune membre de Mensa a deux ans, une des personnes les plus intelligentes de la planète

Jason explique qu’il y a eu quelques "moments effrayants" quand il a réalisé à quel point sa fille était intelligente mais, heureusement, la petite-fille s’intéresse également aux choses "de son âge" comme jouer ou regarder la télévision.

Elle fait donc désormais partie de Mensa, le club le plus sélect pour les gens intelligents. Il faut un résultat minimum de 98% aux tests de QI standards pour en faire partie. Il y a environ 134.000 membres Mensa dans le monde dans environ 100 pays différents mais les États-Unis comptent le plus grand nombre de membres : plus de 57.000 personnes.

Si l’on ne peut pas prédire ce que les enfants surdoués pourront un jour ou non accomplir, elle démarre dans la vie avec une sacrée facilité à apprendre et intégrer le monde et les connaissances autour d’elle.