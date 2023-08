La plus grosse déception du week-end d’ouverture en Pro League ? "La prestation anderlechtoise" selon Philippe Albert

Sur papier, le derby bruxellois d’ouverture du championnat belge avait de quoi faire saliver. L’Union a néanmoins confirmé la tendance des dernières saisons en prenant facilement la mesure d’Anderlecht. Dans le Facebook Live de la Tribune, Philippe Albert est revenu sur la première sortie officielle des Mauves cette saison.

Qui dit week-end d’ouverture dit enseignements. À ne pas confondre avec conclusions. Et à ce petit jeu-là, quelle est donc la plus grosse déception ? "La prestation anderlechtoise, lance d’emblée notre consultant. C’était lamentable en première mi-temps. Il y a des questions à se poser surtout au niveau de l’entrejeu. Ashimeru était trop défensif et Arnstad trop offensif. J’aurais aimé voir l’inverse." Un bilan décevant que l’ancien Diable Rouge tient à nuancer. "N’enterrons pas Dolberg trop tôt, techniquement il est doué. Il a des qualités de buteur mais il doit être alimenté et il ne l’a pas été ni par Amuzu ni par Dreyer, détaillait Albert avant d’aborder le principal absent. Au plus vite Verschaeren reviendra, au mieux ce sera pour Anderlecht."

Pourtant, les Bruxellois ont semblé transférer judicieusement pendant ce mercato. "Patris sort d’une excellente à l’OHL, il doit juste s’adapter. Quand il sera à 100%, Dolberg sera terriblement efficace à condition d’être alimenté, nuançait l’ancien défenseur avant de chiffrer les ambitions du club anderlechtois. Le top 6 ce sera compliqué. Il ne reste qu’une place derrière l’Antwerp, la Gantoise, Genk, l’Union et Bruges. Et, il y aura plusieurs prétendants."

Anderlecht serait donc bien inspiré de marquer son territoire face à au champion en titre anversois. Sur papier, ça semble néanmoins très compliqué.