La plus grande ville de la civilisation maya revêt ses couleurs d’antan grâce à l’imagerie 3D

Ce samedi 8 avril, La Trois vous dévoile la cité maya de Tikal telle que vous ne l’avez jamais vue dans un documentaire mêlant images de synthèse et archéologie.

Après Athènes et Alexandrie, la série documentaire "Mégapolis, les plus grandes villes de l’Antiquité" vous emmène au cœur de la jungle du Guatemala, là où s’élèvent les vestiges de Tikal, la plus grande cité maya connue. Un voyage d’autant plus immersif que les archéologues et les spécialistes de l’imagerie 3D ont travaillé de concert pour reconstituer la ville telle qu’elle était à l’époque de son apogée. Entre autres merveilles, vous pourrez ainsi contempler les temples-pyramides revêtus de leurs couleurs d’origine.

Mais qui étaient les hommes qui habitaient Tikal et comment s’est construite leur civilisation ? Retour sur l’histoire d’un peuple méconnu.