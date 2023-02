La plus grande rétrospective consacrée à Vermeer s'est ouverte au Rijksmuseum d’Amsterdam

L’authenticité d’une des œuvres exposées – "La Jeune Fille à la flûte" – est remise en cause par la galerie qui l’a prêtée, la National Gallery of Art de Washington, selon laquelle le tableau a été "plus probablement peint par un associé de l’atelier de Vermeer".

Le Rijksmuseum affirme cependant être parvenu à une conclusion différente sur la base d’informations partagées. "Je pense que pour la science et pour la connaissance de Vermeer, il est très important d’avoir ces discussions", affirme M. Dibbits.

Il estime que l’attrait de Vermeer réside notamment dans sa création de mondes silencieux si réalistes que le spectateur a l’impression de s’y perdre. "Nous vivons dans un monde tellement mouvementé", observe M. Dibbits, "et puis nous nous tenons devant Vermeer, et le temps s’arrête".