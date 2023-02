La plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale suspend ses activités au Panama

Le géant minier canadien First Quantum Minerals a annoncé jeudi la suspension de ses activités dans la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale, située au Panama, affirmant que le gouvernement l'empêche d'exporter sa production.

La décision de suspendre les opérations de traitement à la mine Cobre Panama, privant de travail quelque 8.000 employés et sous-traitants, s'inscrit dans un conflit avec le gouvernement panaméen concernant les taxes et les redevances qui dure depuis plus d'un an.

L'arrêt des activités "est le résultat du refus de l'autorité maritime du Panama d'autoriser les opérations de chargement de concentré de cuivre au port de la mine, Punta Rincon", indique l'entreprise, dans un communiqué. La mine géante à ciel ouvert de Cobre Panama, située sur la côte caraïbe du pays, à 240 km de la capitale, est considérée comme le plus grand investissement privé de l'histoire du Panama, représentant 4% de son PIB et 75% de ses recettes d'exportation. Les négociations sur un nouveau contrat sont en cours depuis plus d'un an, mais restent dans l'impasse sur la question du montant que la compagnie devrait payer au Panama.

En janvier, le gouvernement panaméen envisageait la possibilité de concéder l'exploitation de la mine de cuivre à un autre groupe minier en cas d'échec des négociations en cours avec le canadien First Quantum Minerals. Les pourparlers sont toujours en cours, a souligné First Quantum Minerals jeudi.