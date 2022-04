Et si on voyageait aux 4 coins du monde sans décoller de Bruxelles ? Et si les animaux du monde sauvage étaient plus proches de nous qu'on le ne pense ?

Pour répondre à ces questions, on vous emmène dans un endroit dont ne parle pas souvent et qui vaut le détour: le Cercle Gaulois, c’est juste derrière le Théâtre Royal du Parc. Et non, ça n’a rien à voir avec le dessin animé de Goscinny et Uderzo. Oubliez cela tout de suite ! Il s'agit en réalité d'un des plus anciens clubs privés du pays. Avec le temps, c'est devenu un lieu de rencontres amical, intellectuel, artistique et littéraire libre de toutes tendances politiques, culturelles ou philosophiques.

Au Cercle Gaulois, un très beau salon d’art animalier s’y tiendra pour la 7e édition déjà ! C’est le Animal Art Brussels.

Le concept d'Animal Art Brussels

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, notez qu’il s’agit d’un rassemblement d’artistes dits “animaliers”. C’est toujours pas clair ? Bon, OK. Ambiance Jardin Extraordinaire, alors… Fermez les yeux, imaginez les différents univers sauvages dans lesquels il est possible de voyager.

Sans mettre un orteil hors de Bruxelles, vous voyagerez au pays des kangourous, en passant par les nuits froides du monde polaire des ours blancs ou encore sur les terres des chiens de prairie et des vautours de l'Himalaya.

Disons que peintres, artisans, sculpteurs et photographes vous donnent rendez-vous pour vous exposer leurs œuvres inspirées de la vie, de la faune et de la flore sauvage.

Ainsi, vous découvrirez le regard, la sensibilité, le coup de crayon, de pinceau de ces artistes dont l’interprétation de la beauté sauvage est très personnelle.

Il est possible d'aller voir ce que cela donne sur le site: http://www.arts-et-vies-sauvages.be/ et on y trouve un tas d’infos et d’images plus impressionnantes les unes que les autres.

Par exemple: François d’Otreppe qui propose une sculpture de chameau ou encore Sonia Sibiet peint un magnifique tigre posant dans la neige.

Bref, si un tour du monde animalier vous tente sans sortir de Bruxelles, emmenez les enfants au Cercle Gaulois en cette fin de semaine ! C’est du 22 au 24 avril chez nous. Ca vaut le coup et c’est très dépaysant !

Enfin, si vous craquez sur une œuvre en particulier, profitez-en: elles sont en vente aussi. Cool, non ?

INFOS PRATIQUES:

Dates et horaires de l'exposition

Vendredi 22 avril (11h00 - 21h00 avec nocturne)

Samedi 23 et dimanche 24 avril (10h00 - 19h00)

Galeries des Artistes en ligne : animalartbruxelles.com

Adresse Cercle Royal Gaulois

5 rue de la Loi

1000 Bruxelles

Le cercle est situé derrière le Théatre Royal du Parc