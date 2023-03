La plus grande collection Creedence Clearwater Revival achetée par Rockaway records

Le célèbre label de Los Angeles, Rockaway Records, a récemment acquis la plus grande collection Creedence Clearwater Revival au monde, avec des milliers de 33 tours, de 45 tours, de pressages d’essai originaux, d’affiches, d’articles dédicacés et bien plus encore.

L’une des pièces maîtresses de cette collection est un 45 tours de 1967 de l’époque pré-Creedence Clearwater Revival, sous le nom de The Golliwogs. Ce 45 tours rare est l’un des six exemplaires connus à ce jour. Parmi les autres objets, on trouve une Fender Stratocaster signée par John Fogerty, des disques de platine et d’or de la RIAA, plus de 500 affiches de concert et des centaines de billets de concert et de programmes de tournée.

Wayne Johnson de Rockaway Records déclare : "Quelle incroyable collection, en particulier les objets antérieurs aux CCRE, comme un flyer de concert des Golliwogs de 1966 et un 45 tours de Tom Fogerty & The Blue Velvets datant de 1961 ! "

Alors que presque tous les disquaires indépendants de Los Angeles ont fermé leurs portes il y a plusieurs années, Rockaway Records est resté ouvert et s’est orienté vers les objets de collection haut de gamme. Les deux frères cofondateurs, Wayne et Gary Johnson, ont acheté de manière agressive de grandes collections personnelles et de l’industrie du disque, de vinyles, de souvenirs de concerts, d’articles promotionnels et d’autres raretés.

Rockaway est connu dans le monde entier pour son honnêteté, et pour les prix les plus justes qu’ils offrent pour les disques et les souvenirs. Ces dernières années, le label a rivalisé avec les grandes maisons de vente aux enchères et obtient souvent des rendements bien plus élevés sur les articles liés à la musique parce qu’il comprend le marché et la valeur des items, grâce à des décennies d’expérience dans l’industrie de la musique. Les frères voyagent régulièrement dans le monde entier pour acheter des collections privées et s’assurer que les vendeurs reçoivent le prix le plus élevé du marché.

Wayne et Gary ont commencé à revendre des albums en 1979 après avoir assisté à une bourse d’échange de disques sur le parking de Capitol Records à Hollywood. Ce qui n’était au départ qu’un passe-temps, il y a plus de 40 ans, s’est rapidement transformé en entreprise lorsqu’ils ont été pratiquement contraints d’ouvrir un magasin, ne serait-ce que pour abriter leur collection grandissante. Experts en estimation d’objets musicaux, les frères Johnson ont parcouru le monde pour acheter et vendre certains des objets de collection les plus recherchés.

John Fogerty sera en concert le jeudi 8 juin 2023 au Sportpaleis d’Anvers avec son Celebration Tour : un concert rétrospectif avec ses plus grands tubes de Creedence Clearwater Revival et, en première partie, ses deux fils !

Après 50 ans de lutte pour la propriété de ses chansons, John Fogerty a finalement récupéré en ce début d’année la discographie de Creedence Clearwater Revival.

Le chanteur, âgé de 77 ans, devrait bientôt récupérer certains droits d’édition aux États-Unis, en vertu d’une loi américaine qui limite à 56 ans au maximum les droits d’auteur sur la propriété intellectuelle. Cependant, avec son épouse Julie, il a l’intention de reprendre le contrôle majoritaire des droits mondiaux également.

Au début du mois, notre animateur Walter De Paduwa revenait sur la carrière de Creedence dans sa séquence Micro-Sillon, à revoir ci-dessous :