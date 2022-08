La plus belle prairie de Wallonie est située à Manderfeld (Bullange)

La plus belle prairie de Wallonie est située à Manderfeld, dans la commune de Bullange. C’est un concours organisé par Natagora, la Fugéa et Natagriwal qui l’a désignée. Un concours intitulé "Qu’elle est belle ma prairie" dont le but est de récompenser les agriculteurs qui mettent en place des pratiques conciliant production et préservation de l’environnement.

Le premier prix a été attribué à Simone et Elena Theissen. Les deux sœurs ont repris en 2015 l’exploitation laitière de leur père, une exploitation convertie en bio dès 1998. Leur cheptel se compose principalement de vaches issues d’un croisement entre Jersey et Holstein, appelé " Kiwi ".

Toutes deux pratiquent le vêlage saisonnier au premier trimestre de l’année et le pâturage sur gazon court. Ce système consiste à maintenir l’herbe à une faible hauteur pour fournir un fourrage de grande qualité aux vaches laitières tout au long de la saison. Elles produisent l’ensemble de leur fourrage sur leur ferme.

Quant à la prairie récompensée, elle se situe en zone Natura 2000, dans la vallée du Medenderbach. Ce qui en fait la caractéristique tient à la fois au paysage, au cours d’eau et aux nombreux papillons qu’on y rencontre. " Il y a des plantes et beaucoup de fleurs, et on voit toujours des papillons. Mon père dit toujours qu’il faut faire quelque chose pour les papillons ", souligne Simone Theissen dans une vidéo de présentation. " C’est un endroit très calme et relaxant ", complète sa sœur Elena.

Avec cette victoire, les deux sœurs ont reçu un bon d’une valeur de 1000 euros qu’elles ont choisi de consacrer à l’achat d’un taureau afin d’enrichir le patrimoine génétique de leur troupeau.