La plupart des prévenus avouent avoir participé aux émeutes d’avril 2020 à Anderlecht

Seuls huit des dix-neuf prévenus étaient présents dans le procès des émeutes d’avril 2020 à Anderlecht, lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le procès s’est ouvert avec l’interrogatoire des émeutiers présumés, dont la plupart ont avoué avoir lancé des projectiles en direction de la police.

Les prévenus doivent répondre de rébellion et de vandalisme, en l’occurrence d’avoir jeté des pavés et des pierres ainsi que d’avoir dégradé des véhicules de police. Un seul d’entre eux est poursuivi aussi pour coups et blessures sur une policière. Parmi les huit prévenus présents, la plupart ont admis avoir participé aux émeutes, précisant qu’ils avaient bien lancé des projectiles vers les forces de l’ordre, mais en visant les véhicules et non les policiers ont-ils dit. Toutefois deux d’entre eux ont contesté toute participation aux faits, remettant en cause l’identification posée par les enquêteurs qui ont analysé et scruté de très nombreuses images vidéos des événements.

Le 11 avril 2020, un appel au rassemblement a été lancé sur les réseaux sociaux en réaction au décès d’Adil, un Anderlechtois de 19 ans, survenu la veille. Le jeune homme, circulant à scooter, avait été pris en chasse par une voiture de police, après avoir fui un contrôle. Il a été percuté par une seconde voiture de police, appelée en renfort pour l’intercepter, et est décédé des suites de ses graves blessures.

De nombreuses personnes ont répondu à l’appel. Elles se sont rassemblées à divers endroits à Anderlecht, notamment devant la station de métro Clémenceau, mais aussi rue Georges Moreau, rue de la Clinique et Square Albert. La police est intervenue et la situation a tourné aux émeutes.