La plupart des audiences du Tribunal correctionnel de Nivelles suspendues, faute de greffiers

"On devrait avoir sept greffiers, plus la greffière chef de service. Et, concrètement, hier, il me restait trois greffiers pour assurer toutes les audiences du Tribunal correctionnel et de la Chambre du conseil, constate, dépitée, la présidente du Tribunal de première instance de Nivelles, Sophie Sterck. La seule solution, si on veut préserver les greffiers qui restent, c’est donc de suspendre les audiences".

Le service compte des malades de longue durée, d’autres de courte ou moyenne durée. "Cette semaine, ce sont des certificats pour maladie saisonnière qui se sont ajoutés. Mais on ne sait jamais, quand on reçoit un certificat, s’il va être prolongé ou non", déplore Sophie Sterck. La situation n’est pas neuve. Elle avait déjà touché le tribunal civil au début de l’année judiciaire. "En fin d’année, on avait déjà dû suspendre une quinzaine d’audiences dans la section civile", précise-t-elle encore.