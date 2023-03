La plume s’expose sous toutes ses coutures dans une exposition à Thuin

Rares sont les artisans qui maîtrisent encore aujourd’hui le savoir-faire plumassier, Emmanuelle Béduneau est de ceux-là. D’un doigté habile elle prépare et harmonise des plumes pour créer des objets uniques en leur genre. Son exposition Murmure est à découvrir à partir du 8 avril au Centre culturel de Thuin.

Emmanuelle Béduneau a fait ses classes dans la réputée Maison Lemarié à Paris et auprès de la plasticienne Lucile Bertrand. Diplômée en design textile à la Cambre, elle a, aujourd’hui, fondé son propre atelier de plumasserie. Depuis, elle vadrouille entre son atelier à Ham-sur Heure et son showroom aux halles saint Géry à Bruxelles.



L’art de la plumasserie est de révéler la plume, à travers l’intelligence de la main, tout en conservant ce qui la distingue et la rend unique. J’aime que mes créations se heurtent à ce vivant, cet animisme, ces vibrations et qu’elles soient le substrat de murmures.

Son artisanat et la minutie qui l’accompagne se mettent au service d’une aspiration purement artistique : elle poétise le quotidien. Avec beaucoup de soin, les pièces sont réalisées sur mesure ou en quantité réduite. De son métier, elle affectionne particulièrement les oiseaux et se décrit comme "aspirante-ornithologue". Les plumes proviennent essentiellement de la mue naturelle de l’animal qui survient 1 à 2 fois par an. Chaque plume est ensuite observée et cousue méticuleusement.

Informations pratiques

Entrée libre

Vernissage le samedi 8 avril à 19h – Exposition du 9 avril au 7 mai 2023

Centre culturel Haute Sambre

Rue des Nobles, 32 – 6530 Thuin