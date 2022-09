La pluie redonne le sourire aux agriculteurs

Un peu plus loin, à Geer, les carottes bio de Jacques Dewulf ont également souffert d'un stress hydrique. L'eau tombée sur les plaines de Hesbaye va maintenant les renforcer: "Les carottes, ça va quand même aller, avec quelques soucis de rendement. Pour l'instant, elles ont perdu du temps, et aussi un peu de qualité, parce que quelques-unes seront difformes à cause de la sécheresse et de la terre trop dure. Sinon, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est une plante qui résiste assez bien à la sécheresse. C'est une racine pivotante qui peut aller très bas pour chercher l'humidité. Nous les avons quand même arrosées un peu, sinon je crois qu'elles ne seraient même pas encore à ce stade-ci."

La pluie a également fait du bien au bétail, comme le constate François Jeymaer, agriculteur à Darion: "On le voit bien, les vaches sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. Elles ne courent plus dans la prairie quand elles voient passer un tracteur pour les nourrir".