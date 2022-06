Les communes de Hoeselt et Riemst semblaient ne pas avoir non plus été épargnées par les averses.

Le festival Extrema Outdoor, qui se tient à Houthalen-Helchteren, dans le Limbourg, était aussi les pieds dans la boue. Le bourgmestre Alain Yzermans a invité les festivaliers à ne pas se rendre sur le site avant 19h00.

La circulation à l’échangeur entre les autoroutes E313 et E314 à Lummen, dans le Limbourg, était par ailleurs perturbée dimanche après-midi en raison des fortes pluies.