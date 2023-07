La pluie et le vent gâchent les affaires de bars rooftops à Bruxelles

De la pluie, du vent et parfois un peu de soleil. La météo de ces derniers jours fait mal aux patrons de rooftops. Ces bars panoramiques situés sur les toits de certaines hautes tours sont tendance. Ils sont de plus en plus nombreux à Bruxelles. Mais dans certains cas, ils sont aussi dépourvus de toute protection ou d’abris face au mauvais temps.

Exemple avec le nouveau "Rooftop 58" situé au neuvième étage du centre flambant neuf de l’administration de la ville de Bruxelles. L’un des patrons Laurent Louvion n’a guère le sourire en ce moment.

"Quand on voit le matin qu’on annonce une journée non-stop de pluie, on est capable d’anticiper un peu et de dire qu'on ne va pas ouvrir, tant pour le confort des équipes, mais aussi des clients. Par contre, quand on a des averses plusieurs fois par jour, mais entrecoupées de périodes ensoleillées, c’est plus compliqué à gérer. On est tout le temps le nez sur le téléphone pour voir comment ça va évoluer et essayer d’anticiper un maximum pour arriver à prévenir les gens et leur dire que : écoutez, il risque de pleuvoir et on n’a pas d’endroit abrité ici. C’est forcément difficile à gérer et un peu frustrant. Cela fait un mois et demi maintenant qu’on est ouvert et la moitié du temps on a eu cette pluie et ce temps changeant".

Moi je suis breton, la météo belge c’est un peu la même : on sait faire avec, mais on aimerait bien que ce soit sans