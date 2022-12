La pluie est de retour ce mardi

Jeudi et vendredi, nous serons sur la trajectoire de deux zones de pluie qui devraient nous arroser copieusement dans une ambiance venteuse. Rafales de vent de secteur ouest jusqu'à 60 km/h et maxima de 9 à 12C. Vendredi, peu de changement avec encore et toujours du vent de sud-ouest avec des rafales aussi fortes que la veille. Les températures, dans cette ambiance chahutée monteront encore d'un cran : 11 à 14C. Bien évidemment, as de Noël blanc en vue mais plutôt des éclaircies de retour le samedi 24 ainsi que le dimanche 25. Les températures se stabiliseront entre 9 et 12C.