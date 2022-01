La pluie est de retour ce jeudi

On s’attend ce jeudi à un changement de temps par rapport aux jours précédents puisqu’une zone de pluie assez faible atteindra déjà notre littoral en milieu de matinée, elle se propagera en tout début d’après-midi vers le centre et le sud de nos régions. Prudence temporairement en Ardenne où la pluie arrivera sur des sols encore bien froids. Le vent se renforce à l’arrivée de cette faible zone pluvieuse et l’on pourrait atteindre 40 à 50 km/h en rafale de secteur ouest à sud-ouest. Les températures sont en nette hausse, surtout sur l’ouest et le centre du pays, cela remontera plus lentement sur l’Ardenne. On attend 1 à 2°C sur les plus hauts reliefs et l’extrême sud, 7°C déjà sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 9°C à Bruxelles et 10°C sur l’ouest de la Flandre et le littoral.