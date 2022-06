La pleine lune et ses noms

Octobre – la pleine lune du chasseur

9 octobre 2022

Octobre, que ce soit chez nous et de nos jours, ou en Amérique du Nord au temps des Apaches, le mois d’octobre marque le début de la saison de la chasse. Contrairement aux autres pleines lunes, ce nom n’est pas choisi pour une seule pleine lune mais bien pour marquer le début d’une saison. Après les moissons vient la période de la chasse où, historiquement, on faisait des réserves de viande en prévision de l’hiver.

Novembre – pleine lune du castor

8 novembre 2022

Les jours sont de plus en plus courts, les températures baissent, l’hiver approche. Et si, chez les humains, cela se traduit par la préparation, notamment avec la chasse, comme expliqué plus haut, cela se ressent aussi chez les animaux… et notamment chez les castors. C’est à cette période de l’année que l’animal commence à ériger huttes et barrages pour stocker sa nourriture en prévision des jours froids. À cette période, ils sont plus faciles à trouver et c’est pourquoi, historiquement, c’est à cette période qu’ils étaient chassés. Principalement pour leur peau.

Décembre – pleine lune froide

8 décembre 2022

Un nom évocateur pour cette pleine lune d’hiver. Le mois de décembre est celui où les nuits sont les plus longues et où les gelées nocturnes peuvent être mordantes.