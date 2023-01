La pleine conscience, une solution alternative aux antidépresseurs, selon une étude.

Pour mener leurs travaux, les spécialistes ont suivi 276 patients dans trois hôpitaux différents. Ils ont proposé à la moitié d’entre eux de suivre des séances de techniques de réduction du stress basées sur la pleine conscience (MBSR). Pendant 8 semaines, les volontaires ont suivi une séance hebdomadaire de 2 heures et demie en présentiel. Lors de la 5ᵉ semaine, les patients ont participé à une retraite d’une journée. De plus, ils pratiquaient chez eux une séance quotidienne de 45 minutes de méditation. La seconde moitié des volontaires ont suivi un traitement médicamenteux et ont pris de l'escitalopram, un antidépresseur, pendant 8 semaines.

Au début de l’étude, les chercheurs ont mesuré les troubles anxieux au moment du recrutement des volontaires à l’aide d’une échelle allant de 1 à 7. Ils ont procédé à un suivi de leur anxiété entre 12 et 24 semaines après la fin du traitement.

A la fin de leur programme, les deux groupes ont noté une baisse significative de leur anxiété.

Le groupe suivant les cours de méditation en pleine conscience enregistre une baisse 1,35 point contre une réduction moyenne de 1,43 point pour le médicament. "Ce qui était un résultat statistiquement équivalent", précisent les auteurs. Cela se traduit par une baisse moyenne de 30% pour les deux groupes.