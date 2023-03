La pleine conscience, une pratique à ne pas négliger pour réduire le stress chez les étudiants.

Basée sur des pratiques connues comme la méditation classique, le yoga, ou encore la prière, la pleine conscience se manifeste lorsque l'on est intentionnellement dans le moment présent, sans jugement. Nombreuses sont les grandes entreprises, comme Google, qui misent depuis plusieurs années sur des programmes de formation basés sur la pleine conscience dans le but d'améliorer la satisfaction, le bien-être et même les capacités de concentration et de créativité de leurs employés. Chose démontrée par de nombreux travaux de recherche antérieurs.

Une équipe de chercheurs américains, composée d'ingénieurs de l'université de Wisconsin–Madison et de chercheurs du Center for Healthy Minds, s'est cette fois intéressée au rôle de la pleine conscience dans la gestion du stress et de l'anxiété des étudiants. Publiés dans la revue PLOS ONE, leurs travaux se sont basés sur deux études impliquant au total 215 étudiants diplômés en ingénierie sur six semestres académiques, soit trois années. Une partie d'entre eux a participé à un programme de formation à la pleine conscience d'une durée d'une heure dirigé par un instructeur, une fois par semaine pendant huit semaines.