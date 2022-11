La PlayStation 6 fait déjà parler d’elle : aurait-on une date de sortie ?

Si les stocks de la PlayStation 5 continuent d’être faibles, deux ans après le début de la commercialisation de la console, Sony voit plus loin et évoque déjà la PlayStation 6.

Dans la petite guerre concernant le rachat de Activision Blizzard, qui oppose Sony et Microsoft, on découvre des informations croustillantes. Ainsi, dans des documents adressés à la Competition and Markets Authority, l’autorité de la concurrence britannique, on apprend que Sony a déjà une date en tête pour le lancement de la PS6.

La console, qui n’a encore rien d’officiel (à commencer par son nom), pourrait voir le jour en 2028. Si Sony mentionne cette date, c’est tout simplement, car l’entreprise craint d’être privée de la franchise Call of Duty dans les années à venir, si le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft est accepté. “Au moment où Sony Interactive Entertainment lancera la prochaine génération de sa console PlayStation, elle aurait perdu l'accès à Call of Duty et à d'autres titres Activision, ce qui la rend extrêmement vulnérable au changement de consommateurs et à la dégradation subséquente de sa compétitivité”, peut-on lire dans le document.