La PlayStation 5 pro en 2024 ? On fait un point sur les rumeurs

Alors que Nintendo n’a toujours pas lancé sa Switch Pro / Switch 2, Sony ne perd pas de temps et planche sur une PlayStation 5 Pro, moins de trois ans après le lancement de sa next-gen.

Selon le site Wccftech, qui cite le serial leaker Tom Henderson, une version "Pro" de la PS5 serait bel et bien en préparation, et les premiers kits de développements devraient prochainement être envoyés aux créateurs de jeux (d’ici quelques mois pour les studios de Sony, et d’ici la fin de l’année pour les studios tiers). La console quant à elle serait attendue pour le dernier trimestre 2024.