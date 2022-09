La playlist du vendredi 30 septembre : les nouveautés

Depuis son aride Nevada, Todd Bisson du label 80 Proof records a imaginé la réunion d’artistes avec lesquels il avait collaboré sur différents projets par le passé.

Voici "Son Parapluie", des chansons écrites par Jérôme Didelot du groupe Orwell (groupe qui a collaboré avec entre autres James Warren des Korgis, le chanteur Hugo et JP Nataf des Innocents), interprétées par Isobel Campbell (violoncelliste et aussi chanteuse de Belle and Sebastian).

On y additionne des remixes du Londonien Jah Wobble (PiL) et Martin Carr (The Boo Radleys, qui sortaient en 1995 le très pop "Wake Up Boo!", référence du son indie des années 1990) et on obtient une association particulièrement originale en français dans le texte et au programme de "Sacré français !" ce soir, dont voici la playlist :