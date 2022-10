La playlist du vendredi 28 octobre : les nouveautés

Juniore est un groupe de musique pop français formé en 2013 à Paris. Il est composé de Anna Jean (chant, guitare et claviers), Swanny Elzingre (batterie) et Samy Osta (divers instruments et production).

Samy Osta qui intervient par ailleurs très à propos dans la réalisation de chansons pour Feu ! Chatterton ou La Femme.

En 2017, le groupe sort son premier album, "Ouh là", un album singulier, french psyché pop auquel fait suite "Un, Deux,Trois".

Juniore c’est un esprit frondeur, déterminé, yéyé et surf music, mené par la patte boudeuse, directe et charismatique de sa chanteuse, par ailleurs fille de l’écrivain Prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Le Clézio.

On se mettra au diapason ce soir à l’écoute de "Ah Bah D’accord"...