La playlist du vendredi 23 septembre : les nouveautés

Un artiste belge à pointer ce soir, Mewhy.

Auteur-compositeur-interprète belge de 22 ans, M E W H Y n'a qu'une idée en tête: découvrir à travers sa musique les émotions qu'elle seule peut interpréter.

Varier les styles et couleurs, les rythmes et les sonorités est devenu pour lui le reflet naturel de cette démarche, remplie de rêves et de mélancolie. Il a étudié le piano au JAZZ STUDIO et la production électronique à la SAE.

Peu de temps après son premier EP, “Into the stars”, le jeune auteur-compositeur-interprète revient avec “Projections”, un travail joyeux aux sonorités soul & pop, parfaitement produit.

Le programme complet de l’émission de ce soir dans l’ordre de diffusion se trouve ci-dessous :