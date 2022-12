La playlist du vendredi 2 décembre

Bercé par des artistes comme "Polo & Pan", "Metronomy" ou encore "Terre noire", "Cœur Bavard" prend ses marques sur la nouvelle scène française avec des sons électro-pop de plus en plus affirmés. À cœur vaillant rien d’impossible mais à cœur bavard ? La tentative d’allier hier et demain, aujourd’hui si possible...

COEUR BAVARD - PREMIER VERRE

FISHBACH - DE L INSTINCT

LE COMMANDANT COUCHE TOT - LES PYRAMIDES COSMIQUES

GRAND HALL - LES PROMESSES DE L AUBE

TERRENOIRE - MON AME SERA VRAIMENT BELLE POUR TOI (VERSION ORIGINALE)

MALIK DJOUDI - 2080

ED MOUNT - LAURENCE (FEAT DAVID NUMWAMI)

SUCRE SALEM - LES HERBES HAUTES

BERNARD LAVILLIERS -JE TIENS D ELLE

ZAP MAMA - AMI

ROZA - SI PETITE

FLORENT MARCHET - DE JUSTESSE

ALEXIA GREDY - DROLE D IDEE

LES LOUANGES - CHAUSSEE

CHASSEUR - JE VOUS ATTENDS

DOMINIQUE A - NOUVELLES DU MONDE LOINTAIN

CASCADEUR - NUIT