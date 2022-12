La playlist du vendredi 16 décembre

Rappeur Français d’origine Camerounaise, Ichon forme avec le rappeur Loveni et le producteur Myth Syzer, le groupe Bon Gamin. Un premier album personnel, façonné pendant deux ans, révèle sa façon d’aborder la vie, avec passion et sincérité, et un chant décomplexé, groovy et accrocheur. Il est au programme ce soir avec "La Vie"...

LEONIE PERNET - LES CHANTS DE MALDOROR (RADIO EDIT)

MOTEL CLUB - LA PLAGE

TODIEFOR - DIX FOIS ( FEAT ROMEO ELVIS)

MELANIE ISAAC - LA REVELATION

POMME - LES SEQUOIAS

EMMA PETERS - FOUS

MARC NAMMOUR ET LOIC LANTOINE - FIERS ET TREMBLANTS

VICE E ROI - JOUER ENSEMBLE

ICHON - LA VIE

KEREN ANN - QUE N AI JE

ILIONA - GARCON MANQUE

NOVAE LITA - FANTASY GIRL

ISAAC DELUSION - PAS L HABITUDE (FRANC MOODY REMIX)

ANGELE - DEMONS (FEAT DAMSO) (LIVE ORCHESTRAL)

VERONIQUE SANSON/EDDY MITCHELL - NOEL BLANC

ORELSAN - JOUR MEILLEUR (RADIO MIX)

JULIEN DORE - NOUS