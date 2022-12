La playlist du vendredi 09 décembre

ML – de son vrai prénom Maria-Laetitia Mattern – est une chanteuse bruxelloise anciennement connue comme leader du groupe Sonnfjord. Un premier EP sortait il y a quelques mois, échappée solo en français dans le texte, réalisé entre autres par l’orfèvre Ambroise Willaume, alias Sage, producteur et arrangeur connu pour ses collaborations avec Clara Luciani, Soko ou Lomepal.

ML est au programme ce soir avec en invitée pour sa chanson "Change", la voix de L’Impératrice, Flore Benguigui.

GRAND CORPS MALADE & GAEL FAYE & BEN MAZUE ON A PRIS LE TEMPS

MANDARINA JE SUIS UN DESASTRE

ROSELLE JE ME POSAIS CETTE QUESTION

LES LOUANGES CHERIE

JULIEN GRANEL DANSE ENCORE

ML CHANGE (FEAT FLORE BENGUIGUI)

FRANCOIZ BREUT LOON - PLAGE

BERNARD LAVILLIERS SCORPION

MANU CHAO JE NE T AIME PLUS BONGO BONG

LOUS AND THE YAKUZA HIROSHIMA

TERRAIN VAGUE LE CHATEAU

DANIEL BELANGER J ENTENDS TOUT CE QUI JOUE (DANS TA TETE)

RALLYE EASY RIDER

VENDREDI SUR MER TOUT M ENNUIE

CLARA LUCIANI MES AMIS ET MOI

MARIE FLORE MON COEUR Y VA BIEN

ELEPHANZ TIME FOR A CHANGE (CAN YOU FEEL IT) FEAT LIV DEL ESTAL