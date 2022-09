La playlist du samedi 24 septembre : les nouveautés

De très nombreuses nouveautés cette semaine toujours à la suite d’un embouteillage monstre pour cause de confinement, un embouteillage qui n’est pas près de se résorber !

Parmi ces nouveautés, il y a ces artistes que l’on suit depuis quelques années déjà dont La Féline, dont le nouvel album intitulé "Tarbes", comme la ville de son adolescence, sortira le 14 octobre.

Avant cela, ce sera aussi le retour de Jeanne Added. Souvenez-vous, il y a quelques années : avec la chanson Mutate, extraite de "Radiate", elle avait reçu les Victoires de la Musique dans les catégories "Album rock" et surtout "Artiste féminine de l'année" face à Christine and the Queens et Vanessa Paradis.

Son nouvel album "By your side" sortira le 30 septembre.

Et ce n’est que le début du programme du jour dont voici la programmation complète :