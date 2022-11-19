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Sacré Français

La playlist du samedi 19 novembre

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il y a 28 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première

Le magazine hebdomadaire de l’actualité musicale francophone.

Présentation Charlotte Dekoker

 

BOBATO - PAPA BALISE

FREDDA - HABITANTS DE LA FORET

NOVAE LITA - FANTASY GIRL  

JOSEPH CHEDID - APPELLE LA CHANCE     

PRIMERO - SWEET SOUR

LOUS AND THE YAKUZA - HIROSHIMA

CHARLES DOLLE - DANS NOS TETES

WALTER ASTRAL - LA TERRE

AUTOUR DE LUCIE - PERSONNE N EST COMME TOI

CLARA LUCIANI - COEUR 

DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON - PLANETE             

LA FELINE - JE DANSAIS ALLONGEE (RADIO EDIT)     

SON PARAPLUIE - JE NE FINIS RIEN

MATHIEU TESSIER - JE ME SOUVIENS

THOMAS GUERLET - LA PREMIERE

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