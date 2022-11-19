La playlist du samedi 19 novembre

Le magazine hebdomadaire de l’actualité musicale francophone.
Présentation Charlotte Dekoker
BOBATO - PAPA BALISE
FREDDA - HABITANTS DE LA FORET
NOVAE LITA - FANTASY GIRL
JOSEPH CHEDID - APPELLE LA CHANCE
PRIMERO - SWEET SOUR
LOUS AND THE YAKUZA - HIROSHIMA
CHARLES DOLLE - DANS NOS TETES
WALTER ASTRAL - LA TERRE
AUTOUR DE LUCIE - PERSONNE N EST COMME TOI
CLARA LUCIANI - COEUR
DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON - PLANETE
LA FELINE - JE DANSAIS ALLONGEE (RADIO EDIT)
SON PARAPLUIE - JE NE FINIS RIEN
MATHIEU TESSIER - JE ME SOUVIENS
THOMAS GUERLET - LA PREMIERE