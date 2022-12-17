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Sacré Français

La playlist du samedi 17 décembre

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il y a 23 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première

Le magazine hebdomadaire de l’actualité musicale francophone, programmé par Alexandra Vassen et présenté ce soir par Charlotte Dekoker...

FLAVIEN BERGER -D ICI LA

LOUS AND THE YAKUZA - MONSTERS

AUREN - AU BORD DE LA NUIT

LA FELINE - JE DANSAIS ALLONGEE (RADIO EDIT)

ANTONIN APPAIX - DU MONDE ENTIER

LAURE BRIARD  - CIEL MER AZUR

AARON - LE TUNNEL D OR

CHARLIE FARON - EMMENE MOI  

PRIMERO - TOURNESOL      

DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON - PLANETE

LAURA CAHEN - MY GIRL (FEAT PI JA MA)

BERTRAND BELIN - LA NOUVELLE

BEESAU - SOUVENIRS ECRASES FEAT PEET

JEROME MINIERE ET FRANCOIZ BREUT - TA MAISON

ARNOLD TURBOUST - RUE DE LA CROIX NIVERT

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