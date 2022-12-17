La playlist du samedi 17 décembre

Le magazine hebdomadaire de l’actualité musicale francophone, programmé par Alexandra Vassen et présenté ce soir par Charlotte Dekoker...
FLAVIEN BERGER -D ICI LA
LOUS AND THE YAKUZA - MONSTERS
AUREN - AU BORD DE LA NUIT
LA FELINE - JE DANSAIS ALLONGEE (RADIO EDIT)
ANTONIN APPAIX - DU MONDE ENTIER
LAURE BRIARD - CIEL MER AZUR
AARON - LE TUNNEL D OR
CHARLIE FARON - EMMENE MOI
PRIMERO - TOURNESOL
DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON - PLANETE
LAURA CAHEN - MY GIRL (FEAT PI JA MA)
BERTRAND BELIN - LA NOUVELLE
BEESAU - SOUVENIRS ECRASES FEAT PEET
JEROME MINIERE ET FRANCOIZ BREUT - TA MAISON
ARNOLD TURBOUST - RUE DE LA CROIX NIVERT