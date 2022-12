La playlist du samedi 03 décembre

La version la plus bavarde de Sacré français, c’est ce samedi avec entre autres et pour débuter l’émission Agnès Gayraud alias La Féline, qui après "Vie Future", revient sur terre et même sur ses terres avec un nouvel album portant le nom de la ville où elle a grandi, Tarbes. De la chanson nourrie de multiples influences à découvrir absolument !

LA FELINE - JE DANSAIS ALLONGEE (RADIO EDIT)

LAURE BRIARD - CIEL MER AZUR

STROMAE - LA SOLASSITUDE

PRIMERO - ALLERS SIMPLES (FEAT SWING)

ISOLDE LASOEN - DOUCE MELANCOLIE (FEAT BERTRAND BURGALAT)

PLANTEROSE - JE SUIS UN MUR

EPOQUE BLEUE - CHATEAU DE SABLE

JACQUES - RIEN

FLAVIEN BERGER - D ICI LA

ARNOLD TURBOUST - RUE DE LA CROIX NIVERT

VENDREDI SUR MER - TOUT M ENNUIE

AUREL - POMELO

MARTIN LUMINET - DEUIL

LOUS AND THE YAKUZA - HIROSHIMA

CLOUDIE - ON VA OU