La playlist du mercredi 26 octobre : les nouveautés

Ancien bassiste des groupes de pop français Elephanz, Pegase, ou encore Rhum for Pauline, le nantais d’adoption (il est né à Lille) Voyou (Thibaud Vanhooland de son vrai nom) est un musicien accompli, trompettiste de formation. Son projet solo est pop, pétillant, mélancolique parfois et bienveillant le plus souvent. La bossa nova qui rend le vague à l’âme supportable n’est jamais bien loin comme on l’entendra ce soir avec le titre "A nos jeunesses".

CLOUDIE ON VA OU DANI TERREUR IL PLEUT ELLE M EN VEUT EMMA PETERS LES RUES DE MA VILLE GERARD MANSET DANS UN PAYS DE PAIN D EPICES VOYOU A NOS JEUNESSES ARNOLD TURBOUST RUE DE LA CROIX NIVERT FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS TOURNE AUTOUR L IMPERATRICE FOU ISAAC DELUSION PAS L HABITUDE (FRANC MOODY REMIX) AUTOUR DE LUCIE LENT GRAND CORPS MALADE & GAEL FAYE & BEN MAZUE ON A PRIS LE TEMPS ANTOINE VA MATTHIEU THONON L OUBLI PIERRES ENTRETEMPS PRIMERO TOURNESOL POMME JARDIN LIONNE RALENTIR