La playlist du mardi 13 décembre

L’artiste marseillais Antonin Appaix, signé chez Cracki Records continue de proposer ses jolies histoires en chansons ouvragées. D’origine marseillaise, il étudie le cinéma et les Beaux-Arts, travaille comme plasticien sur la question du sentiment amoureux, du récit de l’intime et de l’aventure et convertit finalement le résultat de ses recherches en chansons

Après l’irrésistible et coloré "Flashdance", "Toiles d’araignées" et "Septembre", "Du monde entier" qui sortait sortait début décembre est au programme ce soir...

AURELIE SAADA - ABRACADABRA

ZOUFRIS MARACAS - BLEU DE LUNE (PUPKULIES AND REBECCA REMIX)

ARNOLD TURBOUST - RUE DE LA CROIX NIVERT

STEPHAN EICHER - LE PLUS LEGER AU MONDE

NOE PRESZOW - LES ARMES QUE J AI

ISLA OISEAU - BARQUE

MOTEL CLUB - POSER DES MOTS

ANTONIN APPAIX - DU MONDE ENTIER

SAM FAYE - SMOOTH (FEAT JEFFERSON BRIDGE)

CHRISTINE AND THE QUEENS - RIEN DIRE

AUREN - AU BORD DE LA NUIT

CLOUDIE - ON VA OU

CLAIRE LAFFUT - SORORITE

PAULINE CROZE - DECEMBRE

NOUVELLE VAGUE/COEUR DE PIRATE - VOILA LES ANGES

LIONNE - JE VEUX DANSER

REQUIN CHAGRIN - CRUSH (FEAT ANAIS DEMOUSTIER)