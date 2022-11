La playlist du mardi 08 novembre

On ouvre l’émission ce soir avec un joli bond en arrière.

Il y a plus de 30 ans sortait "Qui sème le vent récolte le tempo", album pionnier du rap français signé MC Solaar.

Absent pendant 21 ans de la vente à la suite d'un jugement rendu entre l'artiste et son ancienne maison de disque, MC Solaar récupère ses droits, mais ne récupère les bandes que vingt ans plus tard. L'album est réédité en CD, vinyle et en streaming en juillet 2021.

De cet album, "Caroline" sort en single en 1992 et est classé pendant 22 semaines au Top 50 !

Pour cette chanson, Jimmy Jay sample l'instrumental du morceau du groupe Southside Mouvement, "Save the world".

La chanson réapparait en 2017 sur l'édition vinyle de l’album "Géopoétique" dans une nouvelle version.

(Rediffusion du 04/10)