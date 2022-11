La playlist du lundi 7 novembre

Frédérique Dastrevigne, dite Fredda est passionnée de sons. De blues, de jazz, qu’elle étudie en Angleterre, de guitare qu’elle apprend à Nancy, mais aussi de chant indien, de danse et de musicothérapie.

Son nouvel album "Bisolaire" est le fruit d’un double héritage et assume l’idée du "songwriting à la française".

" … entre soi et les autres, entre l’extérieur et l’intérieur, l’intime et le social, l’introspectif et le politique, les chansons de "Bisolaire" résonnent comme des mantras, des formules que l’on se répète plusieurs fois pour en retirer des bienfaits… "

Fredda est au programme de l’émission de ce soir dont voici le détail...

(Rediffusion du 3/10)

BENJAMIN BIOLAY - (UN) RAVEL

FREDDA - HABITANTS DE LA FORET

ILIONA - RESTE

BERTRAND BELIN - TAMBOUR

BONNEVILLE - ON AND IN

MOTEL CLUB - POSER DES MOTS

DALVA - LUMEN

ANTOINE WIELEMANS - FIN D ETE

MAREK ZERBA - FEU VERT

LAURA CAHEN - CAVALE

SUPER SKA - SUPA NOVA (FEAT SACHA TOOROP)

CLARA LUCIANI - AMOUR TOUJOURS

STEPHAN EICHER - AUTOUR DE TON COU

JUDITH KIDDO - SERPENT CHEVAL

LOUISE ATTAQUE - SORTIR DE L ORDINAIRE