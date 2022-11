La playlist du lundi 28 novembre

Longtemps batteuse et choriste de Daan, Isolde Lasoen présente "Douce Mélancolie" avec en invité le Patron du Label Tricatel, Bertrand Burgalat.

Cette chanson est le premier extrait de son prochain album "Oh Dear" attendu le 8 mars prochain chez Mayway Records.

La mélodie irrésistible, l'accroche intelligente et le final épique donnent à la chanson un air de classique familier et tirent une révérence aux sonorités françaises des années 1970. C’est avec cet élégant duo que nous débuterons l’émission ce soir.

ISOLDE LASOEN - DOUCE MELANCOLIE (FEAT BERTRAND BURGALAT)

OETE - DEFENSE

JULIEN BOUCHARD - COMETE

ROSELLE - JE ME POSAIS CETTE QUESTION

THIBAUT PEZ - TOUT CE QUE JE SAIS

PRIMERO - ALLERS SIMPLES (FEAT SWING)

PEET - BEKAN

ANTONIN APPAIX - SEPTEMBRE

BONNEVILLE - ON AND IN

LE NOISEUR - JE RESTE COOL

JULIEN GRANEL - VERS LE SOLEIL

CHARLOTTE FEVER - PAMPA

VENDREDI SUR MER - TOUT M ENNUIE

MELANIE ISAAC - LA REVELATION

JEANNE ADDED - AU REVOIR

BEESAU - SOUVENIRS ECRASES FEAT PEET

ZAP MAMA - AMI