La playlist du lundi 21 novembre

Encore un nouvel artiste à découvrir ce soir : Thomas Guerlet. Son premier album "How Strange To Be Anyone ?" dont il est l’auteur et le compositeur a été enregistré dans son propre studio.

11 titres créés depuis 2018, entre les murs des différents endroits où il a vécu : Liverpool, Londres, Paris et la Normandie.

Des chansons en anglais mais aussi en français comme on va l’entendre ce soir avec le titre "La première".

Le musicien de 24 ans a appris à jouer de certains instruments en autodidacte, mais a aussi suivi des cours de musique.

À 17 ans, il a été reçu à l’école de Paul McCartney à Liverpool.

Et ci-dessous, le programme complet de l’émission;

(Rediffusion du 14/10.)