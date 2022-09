La playlist du jeudi 29 septembre : les nouveautés

Du folklore un peu clownesque, des couleurs vives et des éclats, Julien Granel, Bordelais passionné de musique, est un garçon positif. Dj à la base, il est électro-pop, mais aussi synthwave et disco; et très moderne puisque rétro. On craque pour sa spontanéité et sa belle humeur.

Après avoir assuré la première partie d’Angèle sur toutes les dates de sa tournée française et deux ans après son premier EP "Bagarre Bagarre", Julien Granel poursuit son odyssée chromatique avec "Cooleur".

C’est son premier album et vous pourrez l’entendre et le voir en concert avec La Première le 21 octobre au Botanique à Bruxelles.