La playlist du jeudi 27 octobre : les nouveautés

Roselle, la sœur cadette de Vincent Roberge, alias Les Louanges, a été révélée au grand public lors de son passage à la septième saison de "La voix" ("The Voice" au Québec), avant d’être recrutée par le groupe de jazz manouche The Lost Fingers en 2019.

Le fruit de son travail personnel est différent. Immédiat, clair, chaud et électro-pop, son premier single s’appelle "Je me posais cette question", un titre réalisé avec son frère et qui annonce les couleurs, des bleus au cœur et du rose aux joues...